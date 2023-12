Fridays for Future in Ulm: Drei von fünf OB-Kandidierenden marschieren mit

Die Klimademo in Ulm wird zum Last-Minute-Wahlkampf. Fridays-for-Future-Aktivist betont die Bedeutung der Wahl für das Klima.

Dichtes Schneetreiben ist nicht unbedingt förderlich für die freitägliche Klimademo. Nur ein paar Hände voll zählt die erste Dezemberausgabe von Fridays for Future. Zumindest den Großteil der Kandidierenden für den Chefsessel im Ulmer Rathaus hält das aber nicht von einer Teilnahme ab. Lena Schwelling (Grüne), Martin Ansbacher (SPD) und der Ulmer Comic-Händler Thomas Treutler werden sich auf jeden Fall bei einem Wahlerfolg daran messen lassen müssen.

Kritik an "Teerwüste" in Ulm am Hauptbahnhof

Einträchtig halten die Drei vor dem Ulmer Rathaus ein Banner mit der Aufschrift "#VoteForKlimaBürgermeister*in" in den Händen. Und legen so die eigene Latte ziemlich hoch. Denn im Ulmer Gemeinderat, in dem Schwelling und Ansbacher sitzen, läuft nach Sicht der Fridays-for-Future-Aktivisten längst nicht alles rund fürs Klima.

"Fridays for Future" führte durch die Hirschstraße in die Neue Mitte bis zum Marktplatz. Foto: Oliver Helmstädter

"Es kann ja nicht sein, dass in Ulm Projekte wie der neue Bahnhofsvorplatz noch realisiert werden: Das ist eine komplette Teerwüste", sagt Laurin Bischoff, einer der Veranstalter. Er ist sich sicher, dass die Verantwortlichen diese Entscheidung noch bereuten werden: "Das wird sich derart hochheizen." Als "Schritt in die richtige Richtung" bezeichnet Bischoff die Pläne zum Umbau der Hirsch- und Bahnhofstraße. "Mehr Grün und Parkflächen tun dem Stadtklima gut."

Fridays for Future: "Am Sonntag ist Klimawahl."

Start der Klimademo war in Ulm am Theater. Foto: Oliver Helmstädter

"Am Sonntag ist die Klima-Wahl", sagt Bischoff. Denn der OB werde ja für acht Jahre gewählt. "Das muss man sich mal vorstellen", sagt er über die lange Wahlperiode, in der durchaus Pflöcke in Sachen Klimapolitik gesetzt werden können. Was die Bewegung fordert: Ausbau der Radwege, besseren öffentlicher Nahverkehr, weniger Autos in der Innenstadt, mehr Grün in der Stadt und bezahlbaren Wohnraum in der Stadt. Das Komplizierte daran sei, das alles zusammenhänge: "Das eine funktioniert meist nicht ohne das andere."

"Man kann das Klima und die Welt nur im Kleinen verändern", sagt Maria Kalin, Beisitzerin im Kreisvorstand der Grünen, über die Rolle der meisten Menschen bei dem Thema, die bei den großen Themen nicht viel mehr Einfluss als den Wahlzettel haben. Die Kommunalpolitik spiele eine Schlüsselrolle, gerade was die kleinen Schritte angehe. Egal, ob es um klimafreundliche Produkte in den Mensen der Schulen oder die Förderung von Balkonkraftwerken gehe.

Lesen Sie dazu auch