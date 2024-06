Ulm

18:30 Uhr

Gastspiel im Club Orange: Unsterbliche Melodien und viel Italianitá

Plus Sängerin Sandra Dell'Anna und Salvo La Ferrera bringen eine große Portion italienisches Lebensgefühl und einige Überraschungsgäste mit nach Ulm.

Von Florian L. Arnold

Sommerliche Gefühle zauberten Sängerin Sandra Dell'Anna und Multi-Instrumentalist Salvo La Ferrera in den "Club Orange" der Volkshochschule. Lieder des italienischen Cant'Autore und Ferienmelodien, die Fernweh und Reiselust weckten. Einen gelungenen Einstieg in diesen Abend italienischer Melodien gab es mit "Quando, quando", 1962 von Tony Renis mit einem Text von Alberto Testa veröffentlicht und über Nacht zum Hit avanciert.

Weltbekannte Klassiker eingestreut in italienische Hits

Sandra Dell'Anna sang das Lied mit der richtigen Mischung aus Herzschmerz und Tempo, am Flügel trug Salvo La Ferrera Sorge, dass der Song nicht ins Kitschige abrutschte, sondern mit kantiger, zugespitzter Rhythmik eher zum Tanzen einlud. "Sogno d'estate", von Sänger Fred Buscaglione zur Berühmtheit gesungen und eigentlich ein eher trauriges Lied über eine gescheiterte Liebe wurde von Dell'Anna und La Ferrera mit souligem Einschlag neu definiert. "Voglia d'estate" nahm sich einige berühmte Melodien wie etwa George Gershwins "Summertime" oder Astor Piazzollas "Libertango" und verquirlte das mit einem neuen Text von Susanna Dell'Angelo sehr schlüssig zu einem gute Laune machenden Sommerlied. Wohl auch eine Idee von Salvo La Ferrera, der sich und auch dem Publikum den ganzen Abend hindurch eine Freude damit machte, dass er hier und da ein paar Takte weltbekannter Melodien einstreute. So mischte er in den Strandhit "Volare!" italienisch für fliegen) von Domenico Modugno ein paar Takte aus Nino Rotas Titelmlodie für "Der Pate", während später auch Opernmelodien von Rossini und Mozart die italienischen Balladen der 50er bis 70er Jahre erfrischten. Das verspielt-balladeske Lied "Tete-a-Tete" von Sandra Dell'Anna passte wunderbar zu Lucio Battistis Herzschmerz-Weise "E Penso A Te".

