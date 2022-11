Gefährliche Hundeköder an der Iller in Wiblingen: Peta setzt Belohnung aus

Wieder wurden mit Schrauben gespickte Hundeköder an der Iller bei Ulm-Wiblingen entdeckt. Um den Täter zu fassen, setzt eine Tierrechtsorganisation jetzt eine Belohnung aus.

Zum wiederholten Mal warnt die Polizei vor mit Schrauben gespickten Hundeköder, die in der Umgebung von Ulm-Wiblingen ausgelegt worden sind. Am Sonntagvormittag fraß ein Hund präparierte Wurststücke. Er wurde schwer verletzt und musste operiert werden. Erneut setzt jetzt die Tierrechtsorganisation Peta eine Belohnung für Hinweise aus.

Wie berichtet, war gegen 10.30 Uhr eine Frau mit ihrem Hund an der Iller auf Höhe der B30-Brücke beim Spazieren. Plötzlich fraß der Hund zwei Wurststücke. Beim genaueren Hinsehen stellte die Frau fest, dass der Köder mit Schrauben präpariert war.

Gefährlicher Köder an der Iller in Wiblingen: Hund muss operiert werden

Da der Hund eines der Wurststücke bereits geschluckt hatte, brachte die Frau ihren Hund umgehend in eine Tierklinik. Dort musste der Hund operiert werden. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-West überprüfte den Bereich und fand ein weiteres präpariertes Wurststück. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Personen, die in dem Bereich spazieren gehen, werden gebeten, ihre Hunde anzuleinen und verdächtige Beobachtungen der Polizei unter 0731-1880 zu melden. Um den Fall aufzuklären, setzt Peta nun erneut - wie schon nach einem Vorfall Mitte August - eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die die tatverantwortliche Person überführen. Menschen, die in den vergangenen Tagen etwas Verdächtiges beobachtet oder anderweitige Hinweise haben, werden gebeten, sich bei der Polizei oder bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym.

"Die Person, welche die präparierten Köder ausgelegt hat, muss gefunden und gestoppt werden, bevor weitere Vierbeiner in Lebensgefahr gebracht werden", wird Monic Moll, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta, in einer Mitteilung zitiert. "Derartige Täter oder Täterinnen zu überführen ist oft schwierig, da sie agieren, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Deshalb kann es in solchen Fällen auf jeden noch so unwichtig erscheinenden Hinweis ankommen. Mit unserer Belohnungsauslobung wollen wir die Aufklärung der Taten vorantreiben sowie Tierhalterinnen und Tierhalter für das Thema sensibilisieren und warnen." (AZ)

Lesen Sie dazu auch