Gegner und Befürworter von Atomkraft demonstrieren auf dem Münsterplatz

Lokal Mit lautem Getrommel auf leeren Atommüllfässern macht die Ausgestrahlt-Radtour in Ulm Station. Der Verein Nuklearia wirbt derweil für mehr Kernkraftwerke.

Unter lautem, blechernem Getrommel auf leeren Atommüllfässern sind knapp 40 Radlerinnen und Radler am frühen Donnerstagnachmittag auf dem Münsterplatz eingetroffen. Zuvor waren sie von Birkenried aus über Elchingen nach Ulm gefahren, anschließend ging es weiter zum Naturfreunde-Haus Spatzennest bei Weidach. Die Gruppe warnt auf ihrer Ausgestrahlt-Radtour durch Süddeutschland vor den Gefahren durch Atomkraft und Atommüll. Zeitgleich demonstrierten Aktivisten des Vereins Nuklearia unweit des Stadthauses. Sie sind überzeugt, dass Kernenergie dabei hilft, den Klimawandel zu bremsen.