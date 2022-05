Ulm

vor 49 Min.

Geheimer Sitz der Identitären Bewegung? Das sagt der Verfassungsschutz

Plus Mietet ein Tarnverein der Identitären Bewegung Räume in Ulm an, um von dort aus Aktionen zu starten? Der Verfassungsschutz äußert sich zur rechtsextremen Gruppierung.

Von Michael Kroha

Plakate auf dem Campus der Universität, Aufkleber im gesamten Stadtgebiet und eine Banneraktion beim Nabada am Schwörmontag: Die rechtsextreme und sogenannte "Identitäre Bewegung" macht in und rund um Ulm immer wieder auf sich aufmerksam. Nun will ein Recherchenetzwerk kürzlich aufgedeckt haben, dass jene Gruppierung unter einem Deckmantel in Ulm Räumlichkeiten angemietet hat und von dort aus bereits mehrere Aktionen gestartet haben soll. Ist die Donaustadt gar als Art geheimes Hauptquartier der Identitäre Bewegung zu verstehen? Wir haben den Verfassungsschutz dazu befragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen