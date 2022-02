Gestohlenes Fahrrad im Zug nach Ulm wiedererkannt: Mann leistet Widerstand

In einem Zug von Blaubeuren nach Ulm erkennt ein Reisender das Fahrrad eines Bekannten wieder. Nach kurzer Rücksprache nahm die Bundespolizei den mutmaßlichen Dieb vorläufig fest.

Ein Reisender hat im Regionalexpress von Blaubeuren nach Ulm am Montagmittag das Fahrrad seines Bekannten wiedererkannt und meldete dies der Bundespolizei. Die nahm daraufhin den Tatverdächtigen bei Ankunft des Zuges in Ulm vorläufig fest.

Wie die Bundespolizei mitteilt, habe gegen 13.30 Uhr der 63-jährige Reisende anhand einer individuell hinzugefügten Schrift das Fahrrad seines Bekannten in der Obhut eines Fremden erkannt. Er kontaktierte seinen Bekannten daraufhin und dieser gab im Telefongespräch an, dass er sein Fahrrad vermisse. Daraufhin informierte der 63-Jährige die Mitarbeiter der Deutschen Bahn, die die Bundespolizei in Ulm alarmierten.

Nach Ankunft des Zuges am Ulmer Hauptbahnhof konnte ein 23-jähriger somalischer Staatsangehöriger vorläufig festgenommen werden. Dieser zeigte sich mit der vorläufigen Festnahme nach Angaben der Bundespolizei nicht einverstanden und gestikulierte hoch aggressiv mit den Händen, leistete Widerstand indem er sich den kompletten Weg zur Dienststelle gegen die Laufrichtung stemmte und beleidigte die eingesetzten Beamten.

Der polizeibekannte Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung und des Diebstahls rechnen. (AZ)