Ulm

vor 32 Min.

Gewerbegebiet auf dem Moco-Areal: Unternehmer kritisiert Pläne der Stadt

Lokal Die Entgiftung des Bodens auf dem Ulmer Moco-Areal und die Pläne für das Gewerbegebiet dort gehen voran. Ein betroffener Unternehmer ist nicht einverstanden.

Von Sebastian Mayr

Seit eineinhalb Jahren läuft die Entsorgung des Giftes im Boden auf einem Teil des sogenannten Moco-Areals in der Blaubeurer Straße. Jetzt nehmen die Planungen für das Gewerbegebiet, das dort entstehen soll, Formen an. Am Dienstag will sich der Stadtentwicklungsverband Ulm/ Neu-Ulm (SUN) mit dem Entwurf befassen. Doch ein Unternehmer, der durch die Planungen betroffen ist, kann mit dem Konzept wenig anfangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

