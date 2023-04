Tiefgarage brennt in Ulm: Großeinsatz der Feuerwehr am Eselsberg

Plus Der Brand eines Autos an der Ochsensteige gibt den Ermittlern Rätsel auf. Auslöser der Brandstiftung könnte ein Streit gewesen sein.

Die Rauchwolken waren weithin zu sehen: Am frühen Nachmittag wurden Rettungskräfte und Polizei in eine Tiefgarage am Eselsberg gerufen. Ein Mann wurde offenbar schwer verletzt. Mehrere Wohnungen über der Tiefgarage mussten geräumt werden.

Drei Verletzte nach Brand in Ulm

Drei Verletzte und drei ausgebrannte Autos sind die Bilanz. Gegen 14 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst über einen Tiefgaragenbrand an der Ochsensteige informiert. Als die Helfer dort eintrafen, quoll dichter Rauch aus der Tiefgarage eines Wohnkomplexes. Die Feuerwehrleute mussten nun gleichzeitig die Bewohner in Sicherheit bringen und den Brand bekämpfen. Hilfreich war dabei der Großlüfter der Söflinger Feuerwehr, mit der Rauch abgesaugt wurde und, nachdem der Brand gelöscht war, Frischluft in die Tiefgarage gedrückt wurde, um diese wieder begehbar zu machen. Bei der Räumung der Gebäude über der Tiefgarage fanden die Feuerwehrleute in einem Garten einen Schwerverletzten.

Die Polizei war mit einer zweistelligen Anzahl Polizisten und Polizistinnen vor Ort, da der Verdacht entstand, dass es sich bei dem Fahrzeugbrand um eine Brandstiftung handeln könnte und zahlreiche Bewohner und Zeugen zu befragen waren.

Kriminaldauerdienst ermittelt

Der Kriminaldauerdienst führte die Ermittlungen vor Ort und sicherte auch Spuren. Eine Möglichkeit, die derzeit geprüft wird, ist, dass der in einem Garten aufgefundene Schwerverletzte ein Fahrzeug in Brand steckte und anschließend versuchte, in eine Wohnung einzudringen. Im Raum steht die Möglichkeit einer Beziehungstat.

Mehrere Bewohner wurden aus den Gebäuden geführt und abseits der Brandstelle von Rettungsdienst und Notfallseelsorge betreut. Da die Gebäude Zugänge über mehrere Ebenen haben, war die Rauchausbreitung in die verschiedenen Wohnungen unklar, daher musste die Feuerwehr aufwendig kontrollieren, dass alle Wohnungen leer sind. Fünf Wohnungen wurden dabei unter Aufsicht der Polizei geöffnet, eine leere Wohnung war tatsächlich verraucht. Neben dem Schwerverletzten mussten zwei weitere Personen in Krankenhäuser gebracht werden.

Eselsbergsteige fast drei Stunden voll gesperrt nach Brand in Tiefgarage

Während der Löscharbeiten war die Eselsbergsteige fast drei Stunden voll gesperrt, der Busverkehr musste umgeleitet werden.

Aufgefallen ist eine ältere Rollstuhlfahrerin, die wiederholt zur Brandstelle kam und mit ihrem Smartphone filmte. Nachdem ein Polizist sie weggeschickt hatte, kam sie mindestens zweimal wieder, um weiter zu filmen.

Die Feuerwehr war mit 64 Feuerwehrleuten und einem Dutzend Fahrzeugen im Einsatz, der Rettungsdienst mit etwa 30 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen, außerdem drei Notfallseelsorgern für die körperlich unverletzten Betroffenen. Die Kriminalpolizei versucht nun, die weiteren Zusammenhänge und Tathintergründe zu ermitteln.