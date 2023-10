Ulm

Gunter Czisch im Gespräch: Teil der Ulmer Erfolgsbilanz ist mein Verdienst

Seit acht Jahren ist Gunter Czisch Oberbürgermeister von Ulm, bei der Wahl am 3. Dezember will er sein Amt verteidigen.

Plus Der Amtsinhaber will das Rathaus bei der OB-Wahl verteidigen, er verweist auf die guten Ulmer Zahlen. Für die Zukunft setzt er auf drei Themen – und Gespräche.

Von Sebastian Mayr

Um herauszufinden, was wichtig ist und was nicht, hat Gunter Czisch eine einfache Methode. Keine für alle Fragen und Situationen. Aber eine, die seine Arbeit eng mit dem verbindet, was die Menschen in Ulm umtreibt. Am 3. Dezember tritt der CDU-Politiker zum zweiten Mal bei der Oberbürgermeisterwahl an und will sich wieder durchsetzen. Einen Amtsbonus gebe es nicht mehr, meint Czisch. Dennoch werden seine acht Jahre auf dem Chefsessel und die Zeit davor eine zentrale Rolle spielen.

Das ist Gunter Czisch 1 / 4 Zurück Vorwärts Gunter Czisch ist 60 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier erwachsener Söhne.

Der CDU-Politiker ist seit 2015 Oberbürgermeister, davor war er 15 Jahre lang Finanzbürgermeister in der Stadt. Bei der OB-Wahl holte er im ersten Wahlgang 52,9 Prozent der Stimmen.

Seine Ausbildung hatte Czisch 1980 im Ulmer Rathaus begonnen, dann studierte er an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und arbeitete bei der Stadt Überlingen sowie im Landratsamt für den Bodenseekreis.

In seiner Jugend betrieb er Leichtathletik auf Leistungssport-Niveau und spielte Handball, heute findet Czisch beim Joggen auf dem Laufband Ausgleich. Der 60-Jährige fährt gerne Ski und ist leidenschaftlicher Musiker. Bei manchen Veranstaltungen verzichtet er auf ein Grußwort und spielt stattdessen Schlagzeug. Sein Lieblingsort ist seine Dachterasse auf dem Eselsberg mit Blick auf ganz Ulm und bis zu den Alpen.

Ulm hat die niedrigsten Arbeitslosenzahlen aller Großstädte in Baden-Württemberg. Die Stadt hat Schulden abgebaut und selbst für die mehr als 200 Millionen Euro teure Straßenbahnlinie 2 keine neuen Verbindlichkeiten aufnehmen müssen. In den nächsten Jahren wird der Schuldenstand unter anderem wegen großer Sanierungsprojekte steigen. Aber Czisch sagt: "Die Stadt steht gut da und ein Teil der Erfolgsbilanz ist auch meine Erfolgsbilanz." Bevor er Oberbürgermeister wurde, war der 60-Jährige Finanzbürgermeister von Ulm. Seit 23 Jahren arbeitet er im Rathaus, seit drei Jahrzehnten hat er Führungspositionen im öffentlichen Dienst. Czisch betont, nicht nur die Aufgaben nach außen seien wichtig. Es gehe auch darum, die Verwaltung mit ihren 400 Beschäftigten zu leiten. Jeden Tag seien Entscheidungen zu treffen, er mache das gern. Er sitze ab 8.30 Uhr am Schreibtisch und komme oft erst um 22 Uhr nach Hause. Für Wahlkampf habe er eigentlich gar keine Zeit, scherzt der Amtsinhaber.

