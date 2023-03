Teures Auto bei Ulm vertickt: Entflohener Häftling nach 1,5 Jahren gefasst

Ein entflohener Häftling soll mit gefälschten Papieren einen teuren Audi erschlichen und weiterverkauft haben. Nach jahrelanger Flucht wurde er nun in Hamburg gefasst.

Die Staatsanwaltschaft Ulm kann nach einem besonders dreisten Betrug im August 2021 einen Fahndungserfolg vermelden. Wie die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Dienstag erklären, konnte der Tatverdächtige am 7. März am Hamburger Flughafen festgenommen werden.

Dem Mann, der kurz zuvor aus einem Gefängnis in Norddeutschland ausgebrochen war, wird vorgeworfen im August 2021 in Ulm mit gefälschten Ausweisdokumenten einen 150.000 Euro teuren Audi gegen eine geringe Anzahlung erschlichen und diesen dann kurze Zeit später in Köln für 35.000 Euro verkauft zu haben. Dem zunächst gutgläubigen Abnehmer kamen jedoch Zweifel ob des geringen Preises, woraufhin er die Polizei verständigte, die den Betrug nach Rücksprache mit dem betroffenen Autohaus aufdecken konnte.

Gesucht mit internationalem Haftbefehl: Polizei fasst Mann in Ulm

Daraufhin erließ die Staatsanwaltschaft Ulm im Mai 2022 einen internationalen Haftbefehl gegen den Mann. Nachdem die Kriminalpolizei Ulm im Sommer 2022 den Mann zunächst in Spanien aufspüren konnte, wäre er den Ermittlern bei einem versuchten Grenzübertritt nach Frankreich beinahe ins Netz gegangen. Der Mann entzog sich der Festnahme jedoch, musste allerdings dabei seinen Fluchtwagen zurücklassen, der von der Polizei sichergestellt wurde. In diesem befand sich eine Vielzahl weiterer gefälschter Dokumente, welche den Ermittlern zu den nötigen Erkenntnissen verhalf, um den Verdächtigen schlussendlich am Hamburger Flughafen festzunehmen.

Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft und wird zunächst die restliche Zeit seiner Haft aus früheren Straftaten verbüßen müssen, bevor er sich aller Voraussicht in Ulm einem umfangreichen Strafverfahren stellen muss, dass zahlreiche Vergehen aus dem gesamten Bundesgebiet zum Gegenstand haben wird. Die Staatsanwaltschaft Ulm machte auf Nachfrage unserer Redaktion jedoch keine Angaben zu den früheren Straftaten des Verdächtigen oder dem Grund für den Gefängnisaufenthalt in Norddeutschland, aus dem der Mann entflohen war. (AZ/flan)