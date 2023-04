Ein Roboter aus Ulm grüßt von der Hannover Messe

Das Ulmer Start-up Tensor AI Solutions präsentiert sich auf der Hannover Messe. Es geht um künstliche Intelligenz. Auch Reinz aus Neu-Ulm ist vertreten.

Das im vergangenen Jahr aus der Universität Ulm heraus gegründete Jungunternehmen Tensor AI Solutions bietet nach Angaben der Uni Ulm erklärbare KI-Lösungen an, um datenbasierte Prozesse effizienter, kontrollierbarer und nachvollziehbar zu gestalten.

Die vier jungen Männer aus Ulm sind jetzt zum zweiten Mal auf der Hannover Messe. Sie stellen in Halle 17 am Stand B49 gemeinsam mit Tenso, einem humanoiden Roboter, ihr junges Unternehmen vor. Zum Team von Tensor AI Solutions gehören Niklas Rach, Marco Trenti, Timo Felser und Florian Schinnerling. Das junge Start-up hat unter anderem bereits Managementsysteme für die Handelsbranche entwickelt.

Firma Tensor AI Solutions ist spezialisiert auf erklärbare KI

Die Gründer sind Spezialisten für Datenanalyse, maschinelles Lernen und Hochleistungscomputer. Ihr Start-up ist eine Ausgründung der Universität Ulm und wird seit Mai 2021 über das Hochtechnologie-Gründerprogramm EXIST-Forschungstransfer des Bundes und der EU gefördert.

Die Firma Tensor AI Solutions ist spezialisiert auf erklärbare Künstliche Intelligenz. "Während zu Beginn des KI-Booms Leistungsparameter wie Effizienz und Geschwindigkeit dominant waren, gewinnen nun Kriterien wie Transparenz und Nachvollziehbarkeit an Bedeutung", erklärt Felser. Unter dem Begriff "Erklärbare Intelligenz" bietet Tensor AI Solutions KI-basierte technologische Lösungen an, die maschinengestützte Entscheidungsprozesse nachvollziehbar machen und das Zustandekommen der Ergebnisse erklären.

Firma aus Ulm erfüllt künftige Verordnungen für Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz birgt ein riesiges Potenzial für die Nutzer, doch sind auch Risiken damit verbunden, weshalb die Europäische Union die Nutzung von KI gerade gesetzlich regelt. Die sogenannte KI-Verordnung, die im nächsten Jahr verabschiedet werden soll, teilt KI-Anwendungen in verschiedene Risikostufen ein und gibt entsprechende Transparenzpflichten in der Datenverarbeitung vor. Die technischen Lösungen, die Tensor AI Solutions anbietet, erfüllen nach Firmenangaben diese rechtlichen Anforderungen bereits jetzt.

Auch die Dana-Tochter Reinz aus Neu-Ulm ist am Start

Tensor AI Solutions ist freilich nicht der einzige Innovator aus der Region, der in Hannover vertreten ist: Die Neu-Ulmer Tochter des US-Konzerns Dana, Reinz, stellt eine neue Generation metallischer Bipolarplatten vor. Die jüngste Entwicklungsstufe maximiert die Produktion von Wasserstoff als Kraftstoff und beschleunigt so die Kommerzialisierung der Thematik. Metallische Bipolarplatten in Stapeln von bis zu mehreren Hundert Platten bilden das Herzstück von Brennstoffzellen-Stacks. Diese Stacks erzeugen die Energie für brennstoffzellenelektrische Antriebe. Um der weltweit steigenden Nachfrage gerecht zu werden, baut Reinz in Neu-Ulm die größte Produktionslinie für metallische Bipolarplatten in Europa auf. Die Anlage kann bis zu acht Millionen metallische Bipolarplatten pro Jahr herstellen und soll noch in diesem Jahr die Serienproduktion aufnehmen. (AZ)