Heckscheibe von Auto in Söflingen mit Stein eingeschlagen

An einem Auto in Ulm-Söflingen ist die Heckscheibe und das Dach beschädigt worden. Dabei war das Auto nur 45 Minuten geparkt.

In Ulm-Söflingen ist die Heckscheibe eines Autos mit einem Stein eingeschlagen worden. Es entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Seat war am Montag zwischen 17.45 und 18.30 Uhr im Bereich Am Roten Berg am Fahrbahnrand geparkt. In diesem Zeitraum soll sich die Tat ereignet haben. Auch das Dach des Wagens wurde beschädigt. Das Polizeirevier Ulm-West hat nun die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)