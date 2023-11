Herbert Bucher aus Neu-Ulm: Auf Augenhöhe mit einer Rocklegende

Der Deep-Purple-Schlagzeuger Ian Paice reist mit seiner eigenen Cover-Band durch Europa und hat dabei den Neu-Ulmer Gitarristen Herbert Bucher an seiner Seite. Im Ulmer Roxy starten sie ihre aktuelle Tournee mit Purpendicular.

Üben? Völlig überbewertet! Und so wird der Neu-Ulmer Herbert Bucher am Donnerstagabend zusammen mit dem legendären Deep-Purple-Drummer Ian Paice und den anderen Musikern von Purpendicular auf der Bühne stehen, ohne dass sie davor etliche Tage im Proberaum verbracht haben. Dennoch werden sie fehlerfrei eineinhalb Stunden lang einen Rock-Klassiker nach dem anderen raushauen. Für Herbert Bucher, den alle nur Herb nennen, hat das in der Vergangenheit immer gut funktioniert, denn er kann die geforderten Klassiker quasi aus dem Ärmel schütteln. Einen Großteil seines Musikerlebens spielt er nun schon die Rocksongs anderer Leute. Allerdings zupft Herbert Bucher die Gitarre nicht in irgendeiner der ungezählten Feld-Wald-und-Wiesen-Gruppen, sondern bei Rock Unlimited, die in der Region sozusagen den Goldstandard in Sachen Cover-Bands darstellen. Und immer wieder geht er eben mit einem echten Rockstar auf Tournee.

Seine Feuertaufe musste Herbert Bucher im Frühjahr 2022 überstehen. Da war er eingeladen, mit Purpendicular zwei Shows in Dänemark zu spielen – ohne vorher gemeinsam geübt zu haben. Mit wem er sich da einließ, wusste er schon, denn bereits 2018 hatte er bei einem Auftritt im Riffelhof in Burgrieden ausgeholfen. Doch nach den Konzerten in Dänemark durfte er dauerhaft bleiben: "Die liefen sehr gut", erzählt Bucher, "Ian sagte hinterher, das passt." Und so zog er seither mit der Band vergangenes Jahr und heuer ebenso längere Zeit durch Europa. Jetzt stehen wieder zwölf Termine in sechs Ländern an, den Auftakt bildet das Konzert im Roxy.

Purpendicular musizieren im Geiste von Deep Purple

Purpendicular sind nicht irgendeine Gruppe von Musikern, die Ton für Ton das wiedergeben, was andere vor langer Zeit zu Weltstars gemacht hat. 2007 von dem irischen Sänger Thomas Walsh gegründet, spielen sie Hardrock im Geist von Deep Purple. Mittlerweile haben sie bereits drei Alben eingespielt. Auf zweien hat Herbert Bucher ebenfalls seine Spuren hinterlassen. Doch bei den Live-Auftritten besteht das Programm fast überwiegend aus den bekannten Songs der Purpur-Briten plus ein wenig Whitesnake-Material. Von Deep Purple haben Purpendicular im Laufe der Jahre schon viel Lob bekommen, der Originalbassist Roger Glover stand mit ihnen ebenso schon auf der Bühne wie eben Ian Paice, der als Dauergast hinterm Schlagzeug sitzt. Er reist zwar nach wie vor mit Deep Purple um die Welt und spielt all das, was er schon immer gespielt hat und die Leute nach wie vor hören wollen. Aber wenn die Stammband gerade mal Pause hat – einige der Herren gehen bereits stark auf die 80 zu – dann schwingt Ian Paice (75) seine Drumsticks eben bei jener Band, die im Prinzip genau die gleichen Songs auf der Stückeliste stehen haben.

Herbert Bucher in seinem Studio in Neu-Ulm. Foto: Ronald Hinzpeter

Warum tut er das? "Ian will beschäftigt sein", erklärt sein mit 56 Jahren deutlich jüngerer Gelegenheits-Mitmusikant Herbert Bucher, "er sagt: Hör nie zu spielen auf. Er würde ansonsten nur zu Hause hocken, seine Frau nerven, Bier trinken und fett werden. So erzählt er es auch auf der Bühne." Und Ian Paice macht das Musiknomadentum selbst im hohen Alter offenbar nichts aus: "Auf der letzten Tour haben wir neun Auftritte am Stück gehabt. Das hat er eiskalt durchgezogen. Er hält das alles locker durch." Und dabei sei er auch noch ein ausgesprochen witziger Mensch, der andauernd Scherze reißt. Ein ganz normaler Typ eben, völlig ohne Starallüren, der nach der Show lieber über Fußball spricht als über Musik.

Herbert Bucher hat keine Probleme damit, die Songs zu spielen, die Gitarren-Großmeister wie Ritchie Blackmore und Steve Morse einst veredelt haben. "Mein Stil ist aggressiv und eher eine Mischung aus den beiden, aber ich spiele die Stücke auf meine Art, ich mache mein eigenes Ding. Ich kann ja nicht jemand anderer sein", sagt Herber Bucher. Wichtig sei nur, dass die Band zusammen sei und ein "geballtes Ding" von der Bühne komme.

Lesen Sie dazu auch

Deep Purple hatte einen Rieseneinfluss auf den Neu-Ulmer Gitarristen

Deep Purple waren ein "Rieseneinfluss" in seinem Musikerleben. Allerdings versuchte es Herbert Bucher, der ursprünglich aus Leutkirch stammt, zunächst in einem bürgerlichen Beruf. Er studierte Ingenieurwesen, verdiente aber bereits nebenher Geld mit Musik. Am liebsten wäre es ihm gewesen, wenn er sein Geld zur Hälfte als Ingenieur und als Gitarrist hätte verdienen können, doch das funktionierte nicht, deshalb entschied er sich, komplett auf die Musik zu setzen. Allerdings kamen ihm seine technischen Kenntnisse als Produzent im Tonstudio zugute.

Zeitweilig versuchte er es mit eigenen Stücken, doch Auftritte in Coverbands brachten einfach mehr Geld ein. Darüber hinaus gibt Herbert Bucher noch Musikunterricht – und freut sich, wenn sich die Jungen für die alten Stücke interessieren, für den klassischen Rock eben. Als zweites Standbein betreibt er seit 2020 den Neu-Ulmer Musikladen Musicline, der schon seit Jahrzehnten die Musikszene in der Region mit der nötigen Ausrüstung versorgt. Und natürlich braucht er noch Zeit, um für sich zu üben. Dann kann er auf die Bühne gehen, ohne mit den anderen Mitmusikern Zeit im Proberaum verbracht zu haben. Echte Profis können so was halt.