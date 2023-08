Herbstakademie der Uni Ulm beleuchtet Chancen und Risiken von KI

In dem Weiterbildungsangebot der Universität Ulm dreht sich diesmal alles um Künstliche Intelligenz. Anmeldungen sind noch bis 31. August möglich.

Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde, doch wohin führt die rasante Entwicklung in diesem Bereich? Mit der Herbstakademie unter dem Motto „Künstliche Intelligenz: Quo vadis? KI in allen Lebensbereichen“ will das Zentrum für Allgemeine wissenschaftliche Weiterbildung (Zawiw) der Universität Ulm vom 25. bis 28. September einen nüchternen Blick auf Chancen und Risiken der KI werfen. Anmeldungen sind noch bis zum 31. August möglich.

Diese Themen werden an der Herbstakademie in Ulm diskutiert

Von euphorisch bis dystopisch – in der öffentlichen Debatte über KI gibt es derzeit viele Extreme. Mit der diesjährigen Herbstakademie will das Zawiw fernab von Science-Fiction-Szenarien aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven beleuchten, was KI kann, welche Potenziale in ihr stecken und wo mögliche Gefahren liegen.

In Vorträgen und Arbeitsgruppen kommen Expertinnen und Experten aus verschiedenen Disziplinen zu Wort. So geben Professorin Birte Glimm und Professor Daniel Braun eine Einführung in die Grundlagen der KI. Die Technikphilosophin Jacqueline Bellon (Universität Tübingen) diskutiert, was man für ein gutes Leben mit KI braucht. Aus Sicht der Medizin berichtet Juniorprofessor Michael Götz von Erfolgen und Herausforderungen von KI im Gesundheitswesen. Und Professor Mathias Klier sowie Dr. Maximilian Förster zeigen in ihrem Vortrag über erklärbare KI auf, wie Mensch und Maschine künftig auf Augenhöhe zusammenarbeiten können. Abgerundet wird das Programm durch einen Vortrag des Berliner Publizisten Mads Pankow über künstliche Kreativität.

Das Programm richtet sich an Seniorinnen und Senioren – aber nicht nur

In Arbeitsgruppen werden diese Themen vertieft und generative KI erlebbar gemacht. Als Kooperationspartner konnte dafür das Netzwerk für Senior-Internet-Initiativen BW gewonnen werden. Mit weiteren Arbeitsgruppen, Mittwochs- und Zusatzangeboten in der Mittagspause bietet die Herbstakademie auch Interessantes abseits von Technik und KI.

Das detaillierte Programm sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung gibt es unter https://akademie.zawiw.de. Telefonische Anmeldung dienstags und donnerstags, 8.30 bis 12.30 Uhr, Telefon 0731/50-26201.

Zweimal im Jahr veranstaltet das Zentrum für Allgemeine wissenschaftliche Weiterbildung an der Universität Ulm die sogenannten Akademiewochen, die Frühjahrsakademie Ende März und die Herbstakademie Ende September. Sie stellen ein gesellschaftlich relevantes Thema in den Mittelpunkt eines Programms aus Vorträgen, Arbeitsgruppen und Führungen.

Als Weiterbildungsangebote im Kompaktformat kommen die Akademiewochen mit ihrer thematischen Ausrichtung und in ihrer zeitlichen Struktur insbesondere den Wünschen der Menschen im „dritten Lebensalter“ entgegen. Willkommen sind laut Uni Ulm jedoch alle, die sich mit zentralen gesellschaftlichen Fragestellungen auseinandersetzen möchten und dabei den aktuellen Stand wissenschaftlicher Diskussionen aus verschiedenen Forschungsperspektiven kennenlernen wollen. (AZ)