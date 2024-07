Hitzefrei im Museum: Freier Eintritt an besonders heißen Tagen

Ab dem 1. August ist an besonders heißen Tagen der Eintritt zu den Ausstellungen in der Kunsthalle Weishaupt und im HfG-Archiv Ulm den ganzen Tag über kostenfrei. Während die Temperaturen in der Stadt steigen, bleibe es in den Ausstellungsräumen angenehm und kühl.

Wenn das Thermometer an der Mess-Station der Technischen Hochschule Ulm um 11 Uhr morgens schon 25 Grad und mehr zeigt, schenken das Museum Ulm mit HfG-Archiv Ulm und die Kunsthalle Weishaupt den ganzen Tag über den Besuchern den Eintritt. Mit dieser Aktion möchte das Museum Ulm mit HfG-Archiv Ulm in Kooperation mit der Kunsthalle Weishaupt einen kleinen Beitrag dazu leisten, die immer wärmer werdenden Sommermonate als spürbare Folgen des Klimawandels etwas erträglicher zu machen.

Eine Woche freier Eintritt – unabhängig vom Wetter

Auch in diesem Jahr bieten das Museum Ulm, die Kunsthalle Weishaupt und das HfG-Archiv Ulm zudem allen, die den Sommer in der Stadt verbringen, vom Dienstag, 20. August, bis einschließlich Sonntag, 25. August, freien Eintritt in die aktuellen Ausstellungen – unabhängig vom Wetter.

Aktuelle Ausstellungen, die in der eintrittsfreien Woche und an besonders heißen Tagen kostenfrei besucht werden können sind:

„al dente. Pasta & Design“, Sonderausstellung im HfG-Archiv Ulm (bis 19.01.2025)

„Von der Stunde Null bis 1968. Hochschule für Gestaltung Ulm“, ständige Ausstellung im HfG-Archiv Ulm

„Museum neu buchstabiert. Teil 1: A-L“, Sonderausstellung des Museum Ulm zu Gast in der Kunsthalle Weishaupt (bis 27.10.2024)

„Wolfram Ullrich. Überwindung der Schwerkraft“, Sonderausstellung in der Kunsthalle Weishaupt (bis 29.09.2024)

Öffnungszeiten der Ausstellungen: Dienstag bis Sonntag: 11-17 Uhr.