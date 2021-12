Ulm

vor 32 Min.

Hungerstreik und Co.: Ein Klimaaktivist kämpft in Ulm um seine Zukunft

Er erzwang per Hungerstreik ein Treffen mit dem damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Jetzt trat er in Ulm auf.

Plus Henning Jeschke erzwang durch einen Hungerstreik ein Treffen mit dem designierten Bundeskanzler Olaf Scholz. In Ulm hat er nun erklärt, was zu tun ist, um den Planeten noch zu retten.

Von Andreas Brücken

Als radikaler Klimaaktivist machte Henning Jeschke im vergangen September bundesweit Schlagzeilen, als er sich in Berlin in den Hungerstreik begab, um Olaf Scholz, damals noch Kanzlerkandidat, zu einem öffentlichen Gespräch über den Klimanotstand zu bewegen. Jetzt sprach der 21-Jährige über seine Beweggründe in Ulm.

