Hussel am Ulmer Münsterplatz hat geschlossen: Das sind die Gründe

Die Filiale von Hussel am Münsterplatz in Ulm hat dichtgemacht. Wegen der Insolvenz des Mutterunternehmens früher als geplant.

Von Oliver Helmstädter

"Kurzfristiger Frühlingsschlaf: Wir haben vorerst geschlossen". So steht es seit wenigen Tagen an der Tür des seit vielen Jahren in Ulm etablierten Süßwarengeschäfts Hussel am Münsterplatz 11. Das sind die Gründe.

Wie bei Bernhard Roschmann auf Nachfrage zu erfahren ist, der ein Teil der Erbengemeinschaft des Hauses am Münsterplatz 11 bildet, kommt Hussel wohl nicht zurück. Denn der Mietvertrag wäre ohnehin Ende des Jahres ausgelaufen und eine Verlängerung sei aufgrund eines geplanten Umbaus nicht geplant gewesen.

