Ulm

vor 47 Min.

"Ich werde deutsch": Neue Fotoausstellung im Stadthaus

Plus Der deutsch-iranische Fotograf Maziar Moradi erzählt mit einem Bild eine ganze Geschichte. Das Stadthaus Ulm zeigt seine Ausstellung "Ich werde deutsch".

Von Franziska Wolfinger

Juristisch ist die Sache klar: Wer einen deutschen Pass bekommt, ist Deutscher geworden. Die Erzählungen, die der Fotograf Maziar Moradi in Gesprächen mit Menschen mit Migrationsgeschichte gesammelt hat, offenbaren die vielen Facetten und hochemotionalen Momente, die wirklich im Prozess dieses "Deutschwerdens" stecken. Moradis Ausstellung "Ich werde deutsch" ist der spannende Auftakt einer Dreierreihe, in der sich das Stadthaus mit den Themen Migration und Integration auseinandersetzt.

Maziar Moradi, der selbst erst im Kindesalter aus dem Iran nach Deutschland kam, hat mit den Menschen über Momente gesprochen, in denen sie sich besonders deutsch gefühlt haben, und über die Momente, in denen genau das Gegenteil der Fall war. Es sind Erzählungen, die vor allem durch ihre Emotionalität bestechen. Freude, Hoffnung, Trauer, Wut – es ist ein ganzer Blumenstrauß an Gefühlen, die dem Betrachter in Maziar Moradis Fotoausstellung entgegenschlagen. Wut über rassistische Erfahrungen, die schon Kinder machen müssen, oder die Freude an einem deutschen Pass, der es ermöglicht, so viel mehr von der Welt zu sehen.

