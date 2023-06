Ulm

vor 5 Min.

Illerkirchberg-Prozess: Überlebende 13-Jährige schildert Messerangriff

Der Angeklagte im Illerkirchberg-Prozess versteckte sich am dritten Prozesstag hinter einem Aktendeckel.

Plus Am dritten Prozesstag zur Messerattacke kommt das verletzte Mädchen per Videovernehmung zu Wort: Vor dem blutigen Angriff sagte der Täter noch freundlich "Hallo".

Von , Thomas Heckmann Michael Kroha , Thomas Heckmann Artikel anhören Shape

Am dritten Prozesstag um die Messerattacke von Illerkirchberg, bei dem die 14-jährige Ece getötet wurde, hat ihre 13-jährige Schulfreundin, die ebenfalls Opfer des Angriffs wurde, ausgesagt. Jedoch war sie im Gerichtssaal nicht anwesend. Im April 2023 hatte es eine Vernehmung durch den Vorsitzenden Richters Wolfgang Tresenreiter gegeben, die auf Video aufgenommen wurde. Jene Aufzeichnung wurde nun am Dienstag abgespielt. Auf eine persönliche Aussage im Gerichtssaal verzichteten alle Beteiligten, weil die Gefahr einer möglichen "Retraumatisierung" des Mädchens bestehe.

Eces Schulfreundin hat den Angriff in Illerkirchberg gut überstanden

Laut Tresenreiter hat Eces Schulfreundin den Angriff weitestgehend gut überstanden. Nicht nur körperlich, sondern wohl auch psychisch habe sie die Tat "gut verkraftet". Bei der Vernehmung am 24. April 2023 war unter anderem ihre Mutter dabei, sowie die Verteidigerin und der Staatsanwalt. Dabei schildert das Mädchen, wie sie die Attacke am 5. Dezember 2022 erlebt hatte. Auf kindgerechte Art führte Tresenreiter die Befragung, selbst Gummibärchen standen bereit. Wobei er sich zuerst nach dem Gesundheitszustand des Mädchens erkundigte. Die 13-Jährige stellte den Tatablauf sehr detailliert dar und genau so, wie es bereits aus der Anklageschrift bekannt war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen