Ulm

vor 2 Min.

In Ulm entsteht eine neue Anlaufstelle rund um Künstliche Intelligenz

Plus Im Science Park in Ulm wird nächstes Jahr der "Künstliche Intelligenz Campus" eröffnet. Was passiert dort und für wen ist das neue KI-Gebäude gedacht?

Von Michael Ruddigkeit

Spätestens, seit ChatGPT öffentlich zugänglich gemacht wurde, ist ein immenser Hype um das Thema Künstliche Intelligenz entstanden. Ulm und Baden-Württemberg wollen vorne mit dabei sein und dafür sorgen, dass die regionale Wirtschaft in Sachen KI nicht abgehängt wird. Deshalb baut die städtische Projektentwicklungsgesellschaft (PEG) mit kräftiger Unterstützung des Landes auf dem Oberen Eselsberg den "Künstliche Intelligenz Campus". "Wir müssen Gas geben", sagte OB Gunter Czisch am Donnerstag beim Spatenstich. Was soll der künftige KI-Campus bieten?

Der KI-Campus Ulm wird im Science Park II neben Conti gebaut

Errichtet wird das Gebäude in der Lise-Meitner-Straße neben Continental, direkt an der Straßenbahnlinie 2. "Der Campus soll die Adresse für KI in der Region werden", gibt PEG-Geschäftsführer Christian Bried das Ziel vor. Unternehmen sollen die Räume nutzen können, um dort auf Zeit an Projekten zu arbeiten, die sich mit Künstlicher Intelligenz befassen. Ein Platz für Coworking also. Der Campus soll auch Anlaufstelle und Treffpunkt für Studenten und Doktoranden sein und für Schulungen, Konferenzen und Ausstellungen dienen. Nicht zuletzt ist für den PEG-Chef aber auch wichtig: "Er soll offen sein."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen