Jahnsportpark: Der Weg für das Millionenprojekt des SSV Ulm ist frei

Plus Einstimmig votierten zwei Ausschüsse für den Jahnsportpark plus eine neu gestaltete Tennisanlage. Ulmer Stadträte und der Vereinspräsident reagierten euphorisch.

Zwei Jahrzehnte nachdem im Sportverein SSV Ulm erste Gedanken aufkamen, dass die Jahnhalle nicht zukunftsfähig ist, wurde das 15-Millionen-Euro-Doppel-Projekt der Nachfolge am Mittwochabend auf den Weg gebracht: In einer gemeinsamen Sitzung stimmten sowohl der Hauptausschuss als auch der Bauausschuss für "den Neubau Jahnsportpark" und das Projekt "Neubau Tennisheim" des SSV Ulm.