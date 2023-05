Ulm

vor 18 Min.

Johannes Oerding tritt in Ulm auf: Mit dem ICE zum Gratis-Konzert

Konzert mit der Deutschen Bahn vor dem Bahnhof in Ulm

Plus Johannes Oerdings "schnellste Tour" endete in Ulm. Mehr als 1000 Fans freuten sich über freien Eintritt zum Konzert am Bahnhof.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Als leidenschaftlicher Bahnfahrer wird Johannes Oerding dem Publikum vorgestellt. Wie oft der Musiker privat tatsächlich im Zug sitzt, bleibt offen – mit dem ICE absolvierte er am Donnerstag allerdings seine "schnellste Tour". Vier Konzerte in unter 14 Stunden, das große Finale am Ulmer Hauptbahnhof.

Die Deutsche Bahn veranstaltete dieses Jahr zum zweiten Mal ihre Kampagne "Die schnellste Tour". Vergangenes Jahr fuhr Max Giesinger mit dem Zug quer durch Deutschland und gab Konzerte an vier Bahnhöfen, heuer war es Johannes Oerding, der von seiner Geburtsstadt Münster über Düsseldorf und Karlsruhe nach Ulm reiste. Der 18-jährige Jochen hat sogar drei der Konzerte gesehen. Der Bahnfan und Inhaber einer Bahncard 100, mit der er jederzeit alle Züge im gesamten deutschen Netz nutzen kann, war ab Düsseldorf, wo Oerding gegen Mittag auftrat, dabei. Jochens Fazit: Das Ulmer Konzert war das beste! "In Düsseldorf war es ja noch ziemlich früh, in Karlsruhe war die Stimmung dann schon besser, aber hier ist sie richtig gut."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen