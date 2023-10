Jugendlicher zündelt an Bushaltestelle in Wiblingen und richtet Schaden an

Der Junge soll wohl noch versucht haben, das Feuer zu löschen, sei dann aber weggerannt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein Jugendlicher soll am Montagnachmittag eine Bushaltestelle in Ulm-Wiblingen gezündelt und sie dabei beschädigt haben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Demnach sah eine Zeugin kurz nach 14.45 Uhr einen Jugendlichen an der Bushaltestelle Kemptener Straße. Der soll mit einem Feuerzeug an einer Plexiglasscheibe herumgezündelt haben. Die geriet daraufhin in Brand. Der Unbekannte versuchte wohl noch das Feuer zu löschen, rannte dann aber wohl weg. Letztendlich sei nur geringer Sachschaden entstanden, so die Polizei.

Der Unbekannte soll um die 15 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß gewesen sein. Er hatte dunkelblondes Haar und war schwarz gekleidet. Der Polizeiposten Ulm-Wiblingen (Telefon 0731/401750) sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. (AZ)