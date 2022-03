Ulmer Club verkauft "Kater-Wundermittel" Elotrans: Apothekerin ist entsetzt

Plus Das Durchfall-Medikament Elotrans avanciert zum angeblichen Wundermittel gegen Kater. Ein Club nimmt es sogar kurzfristig auf seine Karte. Eine Apothekerin ist entsetzt.

Der Hype, der besonders im Netz um das Elektrolyt-Pulver Elotrans entbrannt ist, ist groß. Angeblich soll es nach einer durchzechten Nacht vor jedem noch so großen Kater schützen. "Quatsch", sagt Franziska Utzinger. Sie ist Sprecherin der Apotheken in den Landkreisen Neu-Ulm und Unterallgäu. Dass jetzt sogar ein Ulmer Club das Präparat kurzfristig auf seine Getränkekarte gesetzt hat, verurteilt sie aufs Schärfste.