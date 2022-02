Ulm

Klimaaktivisten besetzen Bäume und setzen Uniklinik Ulm unter Druck

Charlie Kiehne quartierte sich mit einer Handvoll Mitstreitern in einem Wäldchen südlich der Ulmer Uniklinik und der Universität ein.

Plus Klimaaktivisten wollen verhindern, dass alte Eichen für ein Bettenhaus nahe der Uniklinik gefällt werden. Anwohner sind auf der Seite der Kletterer. Und wie reagiert die Stadt?

Von Johannes Rauneker

Im schlimmsten Fall, sagt Charlie Kiehne, könne es zu einer Zwangsräumung kommen. Angst mache ihr dieser Gedanke jedoch nicht. Am Wochenende quartierte sich die 19-Jährige mit einer Handvoll Mitstreitern in einem Wäldchen südlich der Ulmer Uniklinik und der Universität ein. Bis März wollen sie in den Wipfeln ausharren, um damit die Rodung von mehreren Eichen zu verhindern. Die Klinik braucht den Platz für ein Bettenhaus – das nur ein "Provisorium" sein soll. Wie reagiert die Stadt?

