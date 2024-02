Kreditkarte von 50-Jährigem missbraucht: Hotelrechnungen in Ulm bezahlt

Im Verdacht steht ein Mann, der schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sein soll. Doch wo er sich aufhält, ist unklar.

Mit den Daten der Kreditkarte eines 50-Jährigen ist in Ulm Missbrauch betrieben worden. Am Montag erschien bei der Polizei ein Mann und erstattete Anzeige, nachdem ein zunächst Unbekannter mit seinen Kreditkartendaten zwei Hotelrechnungen in Ulm bezahlte. Wie das funktionieren konnte, ist nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen der Polizei aber hätten ergeben, dass ein 57-Jähriger hinter dem Betrug stecken soll. Der Mann soll bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sein. Die Ermittlungen, auch zu dessen Aufenthaltsort, dauern an, so die Polizei. (AZ)