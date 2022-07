Küche brennt: Feuerwehreinsatz nahe dem Ulmer Ostbahnhof

Nach einem Küchenbrand rettet die Feuerwehr zwei Kaninchen aus einer Wohnung in der Ulmer Oststadt. Menschen werden nicht verletzt.

Ein Küchenbrand in einem Wohnhaus in der Ulmer Gaisenbergstraße nahe dem Ostbahnhof unweit der Hauptfeuerwache hat am Donnerstag gegen 10.40 Uhr einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Einsatzkräfte retteten auch zwei Kaninchen aus der Wohnung.

Innerhalb weniger Minuten sei die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen am Einsatzort gewesen, teilte der Feuerwehrdisponent mit. Im dritten Obergeschoss eines Hauses habe eine Küche gebrannt. Das Feuer sei innerhalb von rund 20 Minuten gelöscht gewesen, Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Die Polizei hatte zuvor auf Nachfrage einen Einsatz wegen starker Rauchentwicklung vermeldet. (mase)