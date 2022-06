Kurt Krömer begeistert im Ulmer Roxy mit rhetorischen Grobheiten

Lokal Kurt Krömer ist der Name einer Kunstfigur, erdacht und verkörpert von Alexander Bojcan, einem deutschen Komiker, Schauspieler und Autor. Das Roxy war ausverkauft.

Die Fans von Kurt Krömer brauchen ein dickes Fell: Mit den Worten "seid ihr hässlich" begrüßte der Komiker die Besucherinnen und Besucher im Ulmer Kulturhaus Roxy und legte gleich nach: "Wer hat es geschafft, die größten Kackbratzen der Stadt hier in die erste Reihe zu setzen? Optisch habe ich hier echt Pech."