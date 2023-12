Die Tasse für über fünf Euro: Ist Glühwein auf Weihnachtsmärkten zu teuer?

Plus Die Preise auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt für Heißgetränke erreichen nie dagewesene Höhen. Andernorts ist es günstiger. Wie rechtfertigen die Gastwirte diese Summen?

Im Großmarkt kostet der Liter Glühwein deutlich unter drei Euro. Auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt locker fünf Euro oder mehr die Tasse mit 0,2 Liter. Ist das zu teuer? Was Teile der Kundschaft sicherlich mit Ja beantworten, sieht die Ulmer-Glühwein-Institution anders.

Die Ulmer Glühwein-Institution ist entspannt: "In München kostet die Tasse sechs Euro", sagt Gabriele Hirschberg. Die 79-jährige Illertisserin steht seit 39 Jahren Jahr für Jahr auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt. Fünf Euro pro Tasse hat sie in fast vier Jahrzehnten noch nicht verlangt. Etwas speziellere Varianten 5,50 Euro. Aus der Ruhe bringt sie das nicht: "Alles wird teurer."