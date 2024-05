Ulm

vor 1 Min.

Lichtburg in Ulm schließt: Aus für Traditionskino nach 72 Jahren

Das Kino Lichtburg in Ulm schließt. Zum 12. Juni soll Schluss sein, so teilen es die Betreiber Roland Sailer und Roman Sailer mit. Grund sei eine finanziell schwierige Lage.

Plus Für die Betreiberfamilie Sailer ist der Betrieb des alten Kinos in der Frauenstraße wohl nicht mehr lohnenswert. Schon im Juni soll das Kino dicht machen.

Von Philipp Scheuerl

In wenigen Wochen gehen im Ulmer Traditionskino "Lichtburg" die Lichter aus. Das hat die Betreiberfirma Sailer GbR der Kino-Fachzeitschrift Blickpunkt Film mitgeteilt. Die Geschäftsführer der Firma, Roland Sailer (Vater) und Roman Sailer (Sohn), hatten in einem Schreiben überraschend die Schließung des Kinos zum 12. Juni dieses Jahres verkündet.

Offenbar wirft der alte Kinosaal im ersten Stock in der Frauenstraße 61 zu wenig Rendite ab oder sein Betrieb kostet zu viel Geld. "Der Einzelsaal der Lichtburg kann nicht so erhalten, modernisiert oder entwickelt werden, dass ein Kinobetrieb weiter möglich ist", heißt es in der Mitteilung. Man habe in den vergangenen zwei Jahren sehr viel versucht, um die Schließung zu verhindern, nun habe man sich für diesen Weg entschieden, teilen die Betreiber mit. Bei dieser Entscheidung habe auch die Filmförderung eine wichtige Rolle gespielt, heißt es weiter. Konkreter werden sie aber nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen