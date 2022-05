Die Ludwig-Erhard-Brücke ist wieder frei

Eine gute Nachricht zum Wochenbeginn, die viele Pendler freuen dürfte. Die Sanierung der Ludwig-Erhard-Brücke in Ulm ist abgeschlossen.

Die Baustelle auf der Ludwig-Erhard-Brücke konnte deutlich schneller als geplant fertiggestellt werden, bereits am Sonntagnachmittag waren endlich wieder alle vier Fahrspuren und die beidseitigen Geh- und Radwege frei benutzbar. Schon im März kündigte die Stadt Ulm an, dass durch den milden Winter und günstige Umstände die Bauzeit um sechs Wochen verkürzt werden kann.

Angekündigt war die Freigabe am Montag, bereits am Sonntagnachmittag waren die Verkehrssicherer mit dem Abbau der Schutzwände fertig und konnten den Verkehr freigeben. Im Jahr 2018 musste die südliche Brüstung demontiert werden, da sie abzustürzen drohte. Beim Bau waren Hohlräume nicht bemerkt worden, Korrosion ließ die Verankerungen der Betonelemente rosten. Seit März 2021 wurden die Brückenränder auf beiden Seiten saniert. Um den Verkehr zur Innenstadt aufrechtzuerhalten, wurde zweimal am Tag die Verkehrsführung umgebaut, damit im Berufsverkehr morgens zwei Spuren stadteinwärts führten und eine stadtauswärts, abends dann andersherum.

LED-Beleuchtung auf der Ulmer Brücke

Der Korrosionsschutz der Brücke wurde vollständig erneuert, neue Geländer mit integrierter LED-Beleuchtung zu den Bahngleisen hin installiert. Die Schutzplanke neben den Fahrbahnen, die dem Geh- und Radweg viel Platz wegnahm, ist sicherheitstechnisch nicht mehr erforderlich und wurde daher entfernt, um dem Fuß- und Radverkehr mehr Platz zu bieten. In den kommenden Wochen finden noch Restarbeiten auf dem Gehweg statt.