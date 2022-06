Lyriker José Oliver erzählt in Ulm von den vielen Körpern der Sprache

Lokal José F. A. Oliver las und erzählte im Rahmen des ersten "LyrikSommers" in der Stadtbibliothek Ulm aus seinem Leben zwischen dem Schwarzwald und der Heimat seiner Vorfahren.

Sprache hat immer vom Austausch der Kulturen gelebt. Eine lebendige Literatur ohne rege Zuströme von außen – undenkbar. Der lebende Beweis ist der Lyriker José Francisco Agüera Oliver, 1961 im schwarzwälderischen Hausach geborenes Kind andalusischer Eltern, Dichter und Festivalgründer des Hausacher Lese-Lenzes. José F. A. Oliver war nun zu Gast in der Ulmer Stadtbibliothek, wo er im Rahmen des ersten „Ulmer LyrikSommers“ nicht nur aus seinen Werken las, sondern auch seine Lebensgeschichte erzählte.