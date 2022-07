Mann fragt Frau erst nach dem Weg und begrapscht sie dann massiv

Erst fragt ein Mann eine Frau in Ulm nach dem Weg, dann bedrängt er sie heftig sexuell. Mit panischen Hilferufen schlägt sie ihn in die Flucht.

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu einem sexuellen Übergriff durch einen 19 Jahre alten Mann in Ulm machen können. Den Schilderungen der betroffenen Frau zufolge bedrängte er sie so massiv, dass sie mehrfach panisch um Hilfe rief.

Die 25-Jährige war bereits am Dienstag, 21 Juni, gegen 5.30 Uhr in Söflingen den Wilhelm-Luib-Weg an der Blau entlang gegangen. Hinter der Meinloh-Schule wurde sie wohl von dem 19-Jährigen angesprochen. Dieser soll sie zunächst nach dem Weg gefragt haben. Dann habe er ihr plötzlich auf den Po geschlagen. Die Frau ging weiter, wurde nach ihren Angaben aber von dem Mann verfolgt. Dieser soll sie dann von hinten umarmt und festgehalten haben. Er soll sie außerdem sexuell bedrängt und im Genitalbereich berührt haben. Die 25-Jährige konnte sich ihren Schilderungen zufolge losreißen. Sie habe mehrfach panisch um Hilfe gerufen, worauf sich der Mann entfernte.

Mutmaßlicher sexueller Übergriff in Ulm: Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei hat zwischenzeitlich einen 19-Jährigen ermittelt, der für die Übergriffe verantwortlich sein soll. Zur Klärung des Sachverhalts werden Zeuginnen und Zeugen gesucht. Deshalb fragt die Polizei: Wer hat am 21. Juni in der Zeit zwischen 5 Uhr und 6 Uhr im Bereich der Meinloh-Schule:

eine Frau und einen Mann an der Blau gesehen?

Schreie, Hilferufe oder Schluchzen gehört?

Personen wegrennen gesehen?

einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau beobachtet oder gehört?

Hinweise werden unter Telefon 0731/188-0 an die Polizei erbeten. (AZ)