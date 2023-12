Mann in Gartenhaus zu Tode geprügelt: Anklage gegen 44-jährigen Ulmer

"Vielfach und mit maximaler Kraft" soll ein 44-Jähriger zugeschlagen und getreten haben. Auch dann noch als das Opfer am Boden lag. Jetzt wurde er wegen Totschlags angeklagt.

Ein 45-jähriger Ulmer ist Anfang September dieses Jahres in seiner Gartenhütte in einer Schrebergartenanlage in Ulm zu Tode geprügelt worden. Der mutmaßliche Täter hatte sich damals quasi selbst ins Gefängnis gebracht: Ein 44-jähriger Ulmer tauchte bei einer Justizvollzugsanstalt auf und berichtete, er habe seinen Garten-Nachbar totgeschlagen. Seither sitzt er in Untersuchungshaft, nun wurde gegen ihn Anklage wegen Totschlags zum Landgericht Ulm erhoben.





Wie die Staatsanwaltschaft Ulm am Mittwoch mitteilt, sollen der Angeschuldigte mit dem späteren Opfer am Sonntag, 3. September, in dessen Gartenhütte Alkohol konsumiert haben und dabei offenbar in Streit geraten sein. Um was es dabei ging, bleibt unklar. Nach dem Vorwurf der Anklagebehörde soll der 44-Jähriger dann "vielfach und mit maximaler Kraft" auf den 45-jährigen Deutschen eingeschlagen und auch noch massiv zugetreten haben. Auch dann noch als der Mann bereits wehrlos am Boden gelegen sei.

Mann in Gartenhütte totgeschlagen: 44-Jähriger habe die Tat gestanden

Das Opfer soll dadurch unter anderem zahlreiche Rippenfrakturen erlitten haben. Die gebrochenen Rippen hätten dabei das Bauch- und das Lungenfell durchstoßen. Die Folge sei ein tödliches Respirationsversagen gewesen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 44-Jährige "die tödliche Folge seiner Gewalthandlungen zumindest billigend in Kauf genommen hat". Er habe die Tat gestanden, heißt es.

Rechtlich wird sein Verhalten als Totschlag gewertet. Im Rahmen der beantragten Hauptverhandlung wird nach Auffassung der Staatsanwaltschaft auch zu klären sein, ob der 44-jährige Deutsche zur Tatzeit aufgrund einer nicht unerheblichen Alkoholisierung in seiner Schuldfähigkeit eingeschränkt war oder nicht. Zu dieser Frage sei die Erstellung eines psychiatrischen Sachverständigengutachtens in Auftrag gegeben worden.

In welcher Kleingartenanlage in Ulm passierte der Vorfall?

Wo genau der Angriff erfolgte, ist unklar. Seitens der Behörden wurden dazu bislang keine Angaben gemacht. In Ulm gibt es nach Angaben der Stadt rund 25 Kleingartenanlagen mit circa 3800 Kleingärten. Sie umfassen eine Fläche von etwa 163 Hektar (ungefähr 230 Fußballfelder). Um die 1800 Gärten davon werden von Kleingartenvereinen verpachtet. Keinem der jeweiligen Vereinsvorsitzenden war nach dem Vorfall etwas zu Ohren gekommen. Die restlichen ungefähr 2000 Kleingärten werden von der Stadt verpachtet und verwaltet. (AZ/krom)