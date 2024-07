Mann nach Volksfest-Besuch vermisst: Leiche im Ausee gefunden

Im Ausee beim Lago-Hotel in Ulm ist am vergangenen Samstag (20. Juli) eine Leiche gefunden worden. Das bestätigt ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. Es handelt sich beim Toten demnach um einen 32-Jährigen, der seit einer Woche als vermisst galt.

Der Mann war nach Polizeiangaben am Samstag, 13. Juli, auf dem Ulmer Volksfest gewesen. Dort soll er viel Alkohol getrunken haben. Zuhause aber sei er nicht mehr angekommen. Eine Suche nach dem Mann gab es zwar laut Polizei, jedoch nicht öffentlich. Der Bereich, wo der Mann verschwunden gegangen sein könnte, war „relativ groß“, so der Polizeisprecher. Gefunden wurde die Leiche jedoch erst am Samstag von Zeugen, nicht von Einsatzkräften. Die Ermittler gehen von einem Unfallgeschehen aus. Ein Gewaltverbrechen wird ausgeschlossen. (krom)