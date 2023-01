Mann schlägt in Ulm Einbrecher in die Flucht

Der Einbrecher war schon im Haus, doch es gelang, den Unhold von dem Grundstück in Ulm-Lehr zu vertreiben.

Am Donnerstag wurde ein Einbrecher von einem Bewohner in Ulm-Lehr in die Flucht geschlagen. Kurz nach 18.45 Uhr kletterte der Unbekannte über einen Zaun und gelangte auf das Grundstück in der Straße "Seidlheck".

Fahndung der Polizei Ulm erfolglos

An dem Haus versuchte er, eine Terrassentür aufzuhebeln. Das bemerkte ein Hausbewohner und schaltete mehrere Lampen an. Dadurch wurde der Einbrecher gestört und flüchtete. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Unbekannten. Der blieb verschwunden. (AZ)