SPD-Empfang: Martin Schulz nimmt Kanzler Scholz in Schutz

Plus Beim SPD-Empfang in Ulm bricht der einstige Parteivorsitzende eine Lanze für die Politik des Kanzlers. Und: Er preist den vor 60 Jahren geschlossenen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag.

Im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs des SPD-Kreisverbands Ulm stand am späten Sonntagvormittag im voll besetzten Saal des Stadthauses nicht etwa die lokale oder regionale Politik, sondern es ging ganz konkret um Europa, um den Frieden auf unserem Kontinent. Das lag natürlich stark daran, dass mit Martin Schulz ein Gastredner gefunden worden war, der nicht nur mal Vorsitzender und gescheiterter Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten war, sondern vor allem aber von 1994 bis 2017 Mitglied des Europäischen Parlaments und von 2012 bis 2017 dessen Präsident. Als „Kämpfer für Europa“ sprach er sich für ein gleichgewichtiges Miteinander der EU-Mitgliedsstaaten aus und verurteilte den Angriffskrieg der Russen in der Ukraine aufs Schärfste.