Matratze in Flammen: Feuerwehreinsatz in Unterführung zum Ehinger Tor

Die Matratze und weitere Habseligkeiten eines Obdachlosen sind in Ulm in Brand geraten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Unterführung von der Neuen Straße zum Ehinger Tor in Ulm ist am frühen Mittwochmorgen zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Wie die Polizei mitteilt, brannte dort eine Matratze.

Kurz nach 1.30 Uhr habe ein Zeuge in der Unterführung einen Brand festgestellt. Die Feuerwehr rückte aus und löschte das Feuer. Aus unbekannter Ursache gerieten eine Matratze sowie weitere Habseligkeiten eines Obdachlosen in Brand. Durch die Flammen entstand ein Schaden an der Beleuchtung der Unterführung. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Eigentümer sowie die Schadenshöhe sind derzeit noch nicht bekannt. (AZ)