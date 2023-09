Ulm

12:32 Uhr

Mehr Ladesäulen: Ulm rüstet sich für Elektroautos

Plus Trotz einer derzeitigen Nachfragedelle fahren in Ulm, um Ulm und um Ulm herum immer mehr E-Autos. Dafür will sich das Rathaus rüsten.

Die Kommunen könnten eigentlich froh sein, dass Elektroautos sich derzeit aufgrund zurück gegangener Fördergelder eher schleppend verkaufen. So, wie es Manfred Schmid vom Stadtplanungsinstitut "Stadt|Mobilität|Energie" (ISME) im Bauausschuss ausdrückte, hätten die Rathäuser wenigstens Zeit sich dem Thema Laden anzunehmen.

Der Bestand an E-Autos in Ulm hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verdreifacht: von 574 Batterieautos (plus 1.708 Hybriden) im Jahr 2021 auf 1.833 (plus 4,035 Hybriden) Anfang dieses Jahres.

