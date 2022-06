Mia M. Hope schreibt über Wege aus toxischen Beziehungen

Autorin Mia M. Hope heißt eigentlich Michaela Metzner. Mit ihrem ersten Roman "Märchentrümmer" will sie jungen Frauen Selbstbewusstsein und Mut vermitteln.

Im realen Leben heißt Mia M. Hope anders: Aus Michaela Metzner wurde für ihren Herzenswunsch, ein eigenes Buch zu schreiben, Mia M.; der Zusatz "Hope" bezieht sich auf die Botschaft, die Michaela Metzner ihren Leserinnen (denn vor allem an junge Frauen ist ihr Debütroman adressiert) geben möchte: Hoffnung. Man kann sich aus unguten, toxischen Beziehungen befreien. Das will sie ihren Leserinnen sagen.

Michaela Metzner schreibt unter dem Pseudonym Mia M. Hope

Im wirklichen Leben arbeitet Michaela Metzner für eine Immobilienfirma. Wahrscheinlich ist es eher ungewöhnlich, dass jemand aus dieser Branche auf die Idee kommt, mit 47 Jahren einen Romanerstling auf den Markt zu bringen. Michaela Metzner aber verwirklichte ihren Traum: "Märchentrümmer" heißt das Buch, das im April erschien, und dem bald Teil 2 folgen soll. Denn zunächst hat die in Öpfingen wohnende und in Neu-Ulm arbeitende Frau ihren Roman als 800-Seiten Werk angelegt – bis ihr eine Bekannte riet, den Text zu teilen, da Bücher in der Stärke von "Vom Winde verweht" kaum noch gelesen werden.

Die Autorin Mia M. Hope will mit ihrem ersten Roman jungen Frauen Selbstbewusstsein vermitteln. Foto: Dagmar Hub

So entstand ein Zweiteiler, in dem die 17-jährige Jo-Ann die Nase voll hat von ihrem Leben bei der Pflegemutter in New Orleans. Als in der Stadt ein Hurricane samt Sturmflut Zerstörungen anrichtet, nutzt Jo-Ann das Chaos aus, um wegzulaufen. Prompt lernt sie Rick kennen, den narzisstischen und abgründigen Anführer einer Gang, der sie manipuliert. Jo-Ann hält ihre Selbstaufgabe für Liebe, der Bad Boy aber wird immer fordernder.

Die Autorin steckte selbst in einer toxischen Beziehung

Sie selbst, erzählt Michaela Metzner, hat mit 17 Jahren eine toxische Beziehung erlebt. Heute, mit 47, ist ihr klar: "Die Sicherheit, die Fähigkeit zu sich selbst zu stehen, das hat man mit 20 nicht." Manchmal erschrecke sie vor der Selbstoptimierungs-Instagram-Welt, in der viele Teenager und junge Erwachsene leben. "Ich möchte ihnen sagen, dass diese Welt nicht der Maßstab ist." Sie frage sich, erzählt Michaela Metzner, die selbst Mutter einer 14-jährigen Tochter ist, welches Frauenbild junge Männer durch Cybermobbing und früh zugängliche Pornos bekommen, und welches Männerbild junge Frauen sich machen angesichts der immer gut aussehenden und durchtrainierten Influencer in den sozialen Medien.

"Ich fürchte, wir haben eine Art Reptilienhirn", erläutert sie. "Dass noch immer der Neandertaler ins uns steckt, der bewirkt, dass frau meint, einen starken Mann an Land ziehen zu müssen, der sie beschützt und ernährt." Der junge Mann, in den sie selbst mit 17 vernarrt war, habe ihr beispielsweise all ihre freundschaftlichen Beziehungen zu anderen Menschen ausgeredet und zerstört und sie isoliert. "In einer solch destruktiven Beziehung kann man vereinsamen, und es gibt gruselige Fälle, bis hin zum Suizid."

Ein Happy End, bei dem sich Rick zu einem verantwortungsbewussten Partner wandelt, wollte sie ihrem Romanerstling nicht geben. Das wäre Michaela Metzner zu unrealistisch erschienen. Rick kommt im Buch ums Leben. Wie die schwangere Jo-Ann damit umgeht, wie es weitergeht, wird besonders der zweite Teil dann zeigen. Dass ihr Buch im Jahr 2035 spielt, liegt in Michaela Metzners Überzeugung, dass es toxische Beziehung nicht nur schon immer gegeben hat, sondern auch in Zukunft geben wird. Wichtig ist ihr die Botschaft, dass Frauen ihren Weg suchen und gehen können – mit Partnern, mit denen frau auf Augenhöhe leben kann.

Info: Michaela Metzner hat ihr Buch im Eigenverlag herausgegeben. Das 396 Seiten lange Werk ist als Taschenbuch und als E-Book erhältlich.