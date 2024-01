Ulm

Uralte Technik: Mit dem Eisgalgen bleibt das Bier bis zum Spätsommer kalt

Rutschen die Temperaturen unter null Grad, produziert der Galgen der Söflinger Kronenbrauerei das Eis, das den Keller in den nächsten Monaten kalt halten wird.

Statt auf Maschinen setzt die Kronenbrauerei in Söflingen auf eine uralte Kühlmethode. Das Eis in den Keller zu bringen, ist eine echte Knochenarbeit.

Energie ist teuer. Bier aber braucht zur Herstellung und zur Lagerung kühle Temperaturen. Brau- und Mälzmeister Marcel Russ von der Söflinger Kronenbrauerei ist stolz auf den Eisgalgen der Brauerei, über den das Bier auf ökonomische und ökologische Weise strom- und kühlmittelsparend seine Kühlung bekommt: Rutschen die Temperaturen unter null Grad, produziert der Galgen das Eis, das den Bierkeller der Brauerei bis in den Spätsommer hinein kalt halten wird.

Die Söflinger Kronenbrauerei wartet auf die „Eisernte“

Marcel Russ hat den Wetterbericht genau im Blick. Die nächsten Nächte sollen kalt werden, auch tagsüber bleibt es wohl unter null. Russ freut das: Im Familienbetrieb – die Familie Russ betreibt die Brauerei im historischen Söflinger Ortskern in der fünften Generation – ist schon abgesprochen, wann die ausgeklügelte Bewässerungsanlage angeschaltet wird, die die Eiszapfen am Galgen wachsen lassen wird. Von der „Eisernte“ spricht Marcel Russ und meint damit jenen Tag, an dem die riesigen Eiszapfen dann mit Holzschlegeln und Pickeln abgeschlagen werden.

