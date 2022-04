Mit der Nase sehen: Museum Ulm bietet nun Duftführungen an

Plus Wer kräftig schnuppert kann im Museum Ulm nun einen neuen Zugang zu Bildern finden. Geruchsexpertinnen haben Düfte zu ausgewählten Kunstwerken kreiert.

Wissen Sie eigentlich, wie Myrrhe riecht? Dieses etwas dubiose dritte Geschenk der Heiligen Drei Könige für das neugeborene Christuskind. Die Antwort darauf lautet bei Vielen vermutlich "Nein". Ändern kann sich das nun mit einem Besuch des Museums Ulm. Bei Führungen unter dem Motto "Der Nase nach!" erschnuppern sich die Teilnehmer völlig neue Perspektiven auf bekannten Bildern – manchmal wird es sogar ein wenig stinkig.