Mit der Zeitenwende kommt ein neuer General auf die Wilhelmsburg

Plus Alexander Sollfrank führt seit März den strategisch wichtigen Stützpunkt in Ulm. Im Ernstfall spielt das Nato-Kommando eine entscheidende Rolle.

Für Generalleutnant Alexander Sollfrank ist der von Bundeskanzler Olaf Scholz geprägte Begriff der "Zeitenwende" mehr als zutreffend. "Ich fühle mich in die Zeit des Kalten Kriegs zurückgeworfen", sagt er bei einem Pressegespräch zu seiner Vorstellung. "Spätestens seit dem 24. Februar ist die Landes- und Bündnisverteidigung wieder unsere zentrale Aufgabe." Er sage bewusst "spätestens", weil er und seine Kollegen bereits seit der Annexion der Krim im Jahr 2014 immer wieder vor Russland gewarnt hätten. Der Dreisternegeneral Sollfrank ist der neue Befehlshaber zweier wichtiger Kommandos. Deren Entscheidungen haben Auswirkungen auf weite Teile der europäischen Sicherheitsarchitektur.