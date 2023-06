Ulm

Mord-Prozess Illerkirchberg: Das sagt der Gutachter zur Schuldfähigkeit

Der Angeklagte Michael Okba B. verdeckt mit einem schwarzen Ordner sein Gesicht. Am dritten Prozesstag schildert die 13-Jährige den Messerangriff von Illerkirchberg in einem Video.

Plus Am dritten Prozesstag berichtet die 13-jährige Überlebende von der tödlichen Messerattacke. Der psychologische Gutachter äußert sich zum möglichen Motiv des Asylbewerbers aus Eritrea.

Eigentlich war vom dritten Prozesstag im Fall der tödlichen Messerattacke von Illerkirchberg nicht viel Neues zu erwarten. Nach sieben Stunden Verhandlung mit am Ende 30,9 Grad im Sitzungssaal kamen aber doch wieder bislang nicht bekannte Schilderungen zur fürchterlichen Tat an jenem 5. Dezember 2022 ans Licht. So berichten unter anderem die 13-jährige Überlebende vom Angriff und eine Rechtsmedizinerin von der Obduktion der getöteten 14 Jahre alten Ece. Zudem gibt der psychiatrische Gutachter Dr. Peter Winckler Auskunft über die Schuldfähigkeit des Angeklagten Michael Okba B. Die vermeintlich bedeutendste Frage aber bleibt nach wie vor offen.

Die 13-Jährige ist am Dienstag nicht im Sitzungssaal anwesend. Gezeigt wird lediglich ein Video ihrer richterlichen Vernehmung vom 24. April. Als die auf einem Monitor gezeigt wird, wischt der Angeklagte die Hand durch sein Gesicht, wie als wäre eine Träne geflossen. Seine Verteidigerin Corinna Nagel fragt ihn, ob alles in Ordnung ist. Er nickt. Ansonsten blickt der Asylbewerber aus Eritrea nur selten hin. Die meiste Zeit hält er den Kopf gesenkt und schaut auf die Tischplatte oder den Boden. Er wirkt nach wie vor eher emotionslos.

