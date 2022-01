Ulm

12:18 Uhr

Musik mit 200.000 Steinchen: Das Lego-Modell der Wiblinger Orgel wird vollendet

Plus Das Lego-Modell der Wiblinger Hauptorgel ist fast fertig. Die drei Baumeister sind stolz - und wollen die Mini-Orgel sogar zum Klingen bringen.

Von Dagmar Hub

Gerade ist eine neue Material-Lieferung per Post eingetroffen. Platz hat sie im Keller von Burkhard Siemoneit in Wiblingen kaum noch: In der Keller-Legozentrale entstand in den vergangenen beiden Jahren ein quasi perfekter Nachbau der neuen Wiblinger Hauptorgel, die zu Pfingsten 2021 eingeweiht worden war. Eigentlich hatten Siemoneit und seine ebenso legobegeisterten Freunde Saher Elsheikh und Stephan Schumann ihr Lego-Werk gleichzeitig zur Vollendung von Claudius Winterhalters Orgel vorstellen wollen, doch das "C-Wort", wie Siemoneit sagt, und damit mehrere Lockdowns und Kontaktbeschränkungen kamen dazwischen. Nun sind die drei Klötzlebauer aus Ulm und Neu-Ulm ebenfalls fast fertig, Pfingsten 2022 kommt ihr Werk dauerhaft in die Wiblinger Basilika.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

