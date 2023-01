Nach Brand in Wiblingen: Wohnungen in Hochhaus weiterhin nicht bewohnbar

Plus Die Polizei und ein Gutachter ermitteln noch, auch ein Labor ist eingebunden. Bewohner bleiben im Unklaren, auch die Frage nach dem Täter ist offen.

Nach dem Brand in einem Hochhaus in Wiblingen laufen die Ermittlungen weiter. Konkrete Ergebnisse gebe es noch nicht, sagte ein Polizeisprecher. Auch eine Sprecherin der Verwaltungsfirma Wüstenrot Haus- und Städtebau sagte, die Ermittlungen des Gutachters seien noch nicht final abgeschlossen. Die Bewohnerinnen und Bewohner bleiben damit weiter im Unklaren.