Nach Streit vor Clubtür fallen ausländerfeindliche Beleidigungen

Weil einem 51-Jährigen der Zutritt zu einem Ulmer Club verwehrt wurde, wurde er ausfällig. Es soll auch zu Tätlichkeiten gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Weil ein 51-Jähriger am Türsteher eines Clubs in der Ulmer Hirschstraße gescheitert ist, kam es in der Samstagnacht zu einer Auseinandersetzung. Es sollen ausländerfeindliche Beleidigungen gefallen sein, auch in Hitlergruß wurde beobachtet.

Gegen Mitternacht wollte der Mann in den Club, doch er war dem Türsteher aus vergangenen Tagen negativ in Erinnerung. Er verweigerte ihm den Zutritt. Damit war der Mann wohl nicht einverstanden, teilt die Polizei mit. Die Schilderung, wie es weiterging, wurde den hinzugerufenen Beamten dann unterschiedlich erzählt. Der Mann gab an, vom Türsteher grundlos geschlagen worden zu sein. Dem entgegen steht die Aussage, dass der Türsteher das Fahrrad des 51-Jährigen vom Notausgang wegstellte und der Türsteher dabei angegriffen wurde. Als dem Mann dann klar wurde, dass es nichts wird mit dem Clubbesuch, soll er den Türsteher mit ausländerfeindlichen Äußerungen beleidigt haben und einen Hitlergruß gezeigt haben.

Als er bei der Polizei dann Anzeige erstattete und dort seine Gesinnung gegenüber Ausländern nicht geteilt wurde, kündigte er auch eine Beschwerde gegen die Polizeibeamten an und verließ das Revier. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Ablauf vor der Diskothek beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Ulm-Mitte, Telefon 0731/188-3312, zu melden. (AZ)