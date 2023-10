14 Verwarnungen in Wiblingen: Polizei geht gegen Fahrrad-Rowdys vor

Der Ärger mit Radfahrern an der Baustelle in Ulm-Wiblingen reißt offensichtlich nicht ab. Jetzt geht die Polizei dagegen vor. Welche Strafe Radfahrern droht.

Die Stadtverwaltung hatte es bereits angekündigt, nun lässt die Polizei Taten folgen. Wegen anhaltender Probleme mit Radfahrerin an der Baustelle entlang der Ulmer Straße in Wiblingen wurden am Donnerstag und Freitag Kontrollen durchgeführt. 14 Radfahrer wurden verwarnt. Zudem sei oftmals ein "fehlendes Unrechtsverhalten" festgestellt worden, heißt es.





Die Sanierungsarbeiten zwischen Neu-Ulm und Wiblingen laufen bereits seit Beginn der Sommerferien. Zunächst sei es unter anderem wegen Lieferschwierigkeiten und dem Iller-Hochwasser zu Verzögerung gekommen. Doch wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, muss die Fertigstellung erneut nach hinten verschoben werden. Voraussichtlich ab dem 23. Oktober wird die Straße wieder für den Verkehr frei sein. Die Gründe für die Verschiebung diesmal: Mängelbeseitigung und Ärger mit Radfahrern.

Für die Sanierungsarbeiten wurde die Ulmer Straße komplett gesperrt. Für die von Radfahrern stark frequentierte Strecke wurde zwar eine örtliche Umleitung eingerichtet. In der Folge sei jedoch festgestellt worden, dass viele Radfahrer den direkten Weg durch die Baustelle nehmen. Dabei sei es immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen - sowohl für die Bauarbeiter als auch für die Radfahrer.

Die Polizei will ihre Kontrollen an der Stelle intensivieren, hieß es am Freitag. Radfahrer müssen mit Bußgeldern von mindestens 25 Euro rechnen. (AZ/krom)

