Streiks gehen weiter: Am Montag kommt der Nahverkehr zum Erliegen

Am Montag kommt es noch dicker: Im Großraum Ulm/Neu-Ulm und Alb-Donau Kreis wird nahezu der gesamte öffentliche Nahverkehr zum Erliegen kommen.

Am kommenden Montag, 27. März, ruft die Gewerkschaft die Beschäftigten der Stadtwerke-Töchter SWU Verkehr und SWU mobil auf, die Arbeit niederzulegen.

Da zeitgleich auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) die Bahnbeschäftigten ab Mitternacht befristet in den Warnstreik ruft, dürfte nach Einschätzung der Gewerkschaft Verdi im Großraum Ulm und Alb-Donau Kreis nahezu der gesamte öffentliche Nahverkehr zum Erliegen kommen. „Wenn öffentliche Arbeitgeber ihren Beschäftigten Brotsamen hinwerfen, müssen sie sich nicht über die Reaktion wundern“, so Maria Winkler, Geschäftsführerin des Verdi Bezirk Ulm-Oberschwaben.

Viele Busse und Bahnen rund um Neu-Ulm fahren nicht

Am Montag werden Busse und Bahnen in Ulm im Depot bleiben, nicht nur die SWU Linien in Ulm und Neu-Ulm, sondern auch die DB-Busse. Verdi und EVG rufen die Beschäftigten in einen befristeten Warnstreik. Ob die Verantwortlichen bei der SWU das Risiko tragen wollen, dass einzelne Busse, die von Fahrern einiger Fremdunternehmen gefahren werden, tatsächlich ausrücken, ist aktuell nicht bekannt.

Die Streikenden werden um 9 Uhr ab SWU Betriebsgelände in einem Demonstrationszug zum Hauptbahnhof Ulm laufen und sich dort den streikenden Bahnbeschäftigten anschließen. Gemeinsam führt dann der Zug durch die Innenstadt zum Weinhof, dort wird eine gemeinsame Abschlusskundgebung stattfinden. (AZ)