Corona, Baustellen, Großprojekte: Wie wird 2022 für Ulm und Neu-Ulm?

Plus Die OBs Katrin Albsteiger und Gunter Czisch blicken auf die kommenden Monate. Sie sprechen von einem "Jahr der Spatenstiche" und einem "Schlüsseljahr".

Wie viele andere Veranstaltungen ist auch der gemeinsame Neujahrsempfang der Städte Ulm und Neu-Ulm ausgefallen – "schon wieder", wie Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger mit Bedauern sagte. Denn schon am 1. Januar 2021 war daraus nichts geworden. Die Neu-Ulmer Rathauschefin und Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch haben sich deshalb vorab zu einem Gespräch getroffen, um Bilanz zu ziehen und vorauszublicken: Was kommt im Jahr 2022 alles auf die Doppelstadt zu?